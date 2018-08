Un temps globalement sec

(Belga) Le temps sera sec pratiquement partout, vendredi après-midi, avec un ciel partiellement nuageux sur l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages resteront nombreux à l'est, où une averse n'est pas exclue. Les maxima atteindront 18 degrés sur les hauteurs et 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent, de secteur nord-ouest, sera faible à modéré.

En soirée et durant la nuit, le ciel sera dégagé mais de la brume ou un banc de brouillard restera possible localement. Les minima ne dépasseront pas 7 degrés en Hautes Fagnes et 14 à 15 degrés à la Côte. La journée de samedi débutera sous le soleil sur la plupart des régions, avant le développement de nuages cumuliformes sur le nord-ouest puis le centre du pays. Une petite averse pourrait survenir au nord-ouest. L'Ardenne bénéficiera par contre d'un temps ensoleillé toute la journée. Les maxima oscilleront entre 21 degrés en haute Belgique et 24 degrés en Campine. Des champs de nuages bas s'étendront en basse et moyenne Belgique aux premières heures de dimanche, éventuellement accompagnés d'une faible averse à l'ouest. Le sud du sillon Sambre et Meuse profitera d'un d'un ciel plus clément. (Belga)