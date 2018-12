Un temps gris et parfois pluvieux les prochains jours

(Belga) La journée débutera sous un ciel gris ce lundi, avec des périodes de pluie ou de bruine principalement dans la moitié est du pays. Le temps devrait ensuite devenir plus sec avec des éclaircies qui se dessineront à partir de l'ouest. Dans le sud du pays, l'Ardenne sera enveloppée dans un épais brouillard, selon les prévisions de l'IRM. Le mercure oscillera entre 3 et 9 degrés, sous un vent modéré qui soufflera de secteur ouest à sud-ouest.

Pendant la nuit, les nuages reprendront peu à peu le dessus, accompagnés de brume ou de brouillard. Les minima varieront de 1 à 4 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud. Mardi, il devrait faire sec. Les éclaircies laisseront progressivement place aux nuages à partir de l'ouest, annonçant le retour de la pluie pendant la nuit. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré de sud à sud-est. A la Côte et en Ardenne, il pourrait souffler assez fort. Les jours suivants, le temps restera nuageux et ponctué par les averses.