Un temps gris et parfois pluvieux pour débuter la semaine

La journée de lundi débutera par un temps sec et de larges éclaircies avec parfois des voiles d'altitude. En Ardenne, quelques bancs de nuages bas seront temporairement possibles. Au fil des heures, la nébulosité sera variable et quelques averses ne seront pas à exclure, surtout sur l'ouest du pays. Ailleurs le temps restera le plus souvent sec, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud à sud-ouest. Le long du littoral, il sera parfois assez fort avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55 km/h.

En soirée et durant la nuit suivante, le temps deviendra progressivement sec partout et de larges éclaircies se développeront. Les températures descendront vers des valeurs de 5 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en bord de mer. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud-est. En fin de nuit, il se renforcera toutefois sur l'ouest du pays. Mardi et mercredi, il y aura à nouveau de la pluie et davantage de vent. Quelques averses résiduelles seront encore possibles jeudi, puis le temps devrait être plus sec et ensoleillé à partir de vendredi.