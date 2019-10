Un temps gris et pluvieux

(Belga) Samedi après-midi, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie ou averses dans la moitié sud-est, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Dans la partie nord-ouest, le temps sera plus variable avec quelques éclaircies et des averses locales, surtout à la mer. Les maxima oscilleront de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 15 degrés à la mer. le vent sera modéré de sud-sud-ouest.

Ce soir, le risque de faibles pluies se maintiendra dans le sud-est. Ailleurs, il fera sec à l'exception de quelques averses localisées, notamment à la Côte. La nuit prochaine, le ciel sera dans l'ensemble très nuageux et le temps sec, sauf dans le sud-est où la pluie perdurera. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec assez bien de pluie dans la moitié sud-est. Le risque de précipitations diminuera en se dirigeant vers le nord-ouest et le temps pourrait même être sec sur l'extrême ouest et nord-ouest du pays. Maxima attendus de 10 à 13 degrés. Lundi, il fera souvent très nuageux avec des périodes de pluie, plus nombreuses sur l'ouest. Maxima autour de 15 degrés sous un vent modéré de sud; plutôt faible à modéré de direction variable dans l'ouest du pays.