Un temps guère réjouissant pour toute la semaine

(Belga) Des averses sont au programme de mardi après-midi, surtout à la mer et sur la moitié sud-est de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Pendant les averses, le vent soufflera de 50 à 60 km/h. Un peu de neige fondante ou de grésil seront possibles sur les hauteurs de l'Ardenne. Pour ne rien arranger, un coup de tonnerre local ne sera pas exclu. Du côté thermomètre, les prévisions ne sont guère plus réjouissantes, avec 2 ou 3 degrés en haute Ardenne et 8 à 9 degrés dans l'ouest.

Le temps deviendra plus sec mardi soir mais en Ardenne, des nuages bas pourront localement limiter la visibilité. A la mer, une averse restera possible. L'accalmie sera de toute façon de courte durée car une nouvelle ligne d'averses traversera le pays pendant la nuit. Quelques chutes de neiges pourront toucher l'Ardenne et un coup de tonnerre est encore prévu dans la région côtière. Les minima ne voleront guère haut: -1 degré dans les Fagnes et 6 degrés au littoral. Mercredi, l'atmosphère demeurera instable, avec quelques averses résiduelles à caractère hivernal dans les Ardennes. Les températures ne varieront pas, avec des maxima compris entre 2 et 9 degrés. La fin de la semaine n'amène pas plus de réjouissance: une perturbation déferlera sur le pays jeudi et vendredi, avec des périodes de précipitations, parfois hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. (Belga)