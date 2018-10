Un temps maussade en prélude à une baisse des températures ce week-end

(Belga) Il fera très nuageux ce jeudi après-midi mais le temps devrait rester sec. Par endroits, les nuages laisseront place à quelques éclaircies, mais elles seront plutôt timides, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 à 14 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur ouest à nord­-ouest.

Pendant la nuit, la nébulosité restera abondante et le temps généralement sec, à quelques gouttes près. Les minima seront compris entre 5 et 8 degrés en haute Belgique et entre 9 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera faible et s'orientera d'ouest à nord­-ouest avant de revenir au secteur sud­-ouest tout en se renforçant. Vendredi, le ciel sera toujours très nuageux et une zone d'averses gagnera le pays depuis la Côte à la mi­-journée. Dans le courant de l'après­-midi, des éclaircies se développeront dans le nord­-ouest du pays, mais une averse restera possible. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent, modéré, virera du sud­-ouest au nord­-ouest. A la mer, il soufflera assez fort. Samedi, le temps sera plus frais et variable avec des averses éventuellement orageuses, surtout dans le nord­-ouest du pays. Les maxima seront proches de 10 degrés dans le centre. Dimanche, le mercure chutera autour de 8 degrés, sous un vent piquant. Dans le sud­-est, les précipitations pourraient même prendre un caractère hivernal sur les hauteurs.