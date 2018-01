Un temps maussade jusque jeudi

(Belga) Lundi après-midi, le nord-ouest du pays profitera de quelques éclaircies, mais le reste du territoire vivra encore sous les nuages, voire sous la pluie et les averses, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 4 et 10°. Dans la nuit, des nuages bas réduiront la visibilité en Ardenne. Les températures resteront positives.

Mardi et mercredi, il fera gris et pluvieux. Le mercure sera par contre à la hausse, et pourrait atteindre 13° en milieu de semaine. Le vent sera également plus puissant mercredi. Des rafales de 50 à 70 km/h seront possibles à la Côte et d'intenses averses balayeront le pays depuis le littoral en fin de journée. Le ciel se dégagera progressivement à partir de jeudi, bien qu'une averse ou l'autre ne soit pas à exclure. Les températures baisseront quelque peu, pour tourner autour des 8°. Vendredi, le temps sera sec à quelques averses près et la nébulosité généralement variable. Les maxima seront compris entre 4 et 8°. Le scénario se répétera samedi, tandis que la journée de dimanche sera marquée par une nébulosité importante et quelques faibles pluies.