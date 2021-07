Un temps mitigé avant le retour de fortes pluies cette semaine: "Ça pourrait engendrer quelques problèmes locaux", prévoit David Dehenauw

La météo de cette semaine sera mitigée, avant le retour de pluies intenses ce week-end.

"Il y aura quelques averses locales", explique David Dehenauw, météorologue à l'Institut Royal Météorologique. "Peut-être localement intenses, mais beaucoup moins que mardi. Jeudi sera la meilleure journée de la période, avec un temps sec et des périodes de soleil. Vendredi, quelques épisodes pluvieux par endroit, avant le retour des averses localement orageuses et intenses. N'oublions pas que le sol est toujours saturé d'eau, donc ça pourrait engendrer quelques problèmes locaux."

Ce mercredi

L'atmosphère sera moins instable, mais le flux sera plus soutenu. Des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes pouvant encore mener à l'une ou l'autre averse. Celles-ci seront toutefois moins intenses que les jours précédents et le risque d'orage sera limité. Il fera encore un peu trop frais pour la saison avec des maxima autour de 17 ou 18 degrés en Ardenne, et de 20 à 22 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera souvent modéré dans les terres, assez fort sur l'ouest voire fort au littoral où les rafales pourront atteindre 65 km/h.

Jeudi

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux assez nombreux. Au littoral, il y aura d'abord un risque d'averses le matin. Le temps restera généralement sec l'après-midi, mais des nuages plus épais pourraient parfois laisser échapper quelques ondées locales. La côte bénéficiera de conditions plus ensoleillées en cours de journée. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h.

Vendredi

Une perturbation plus structurée et un creux d'altitude transiteront via (ou à proximité de) nos régions; le ciel sera d'abord très nuageux à couvert avec des périodes de pluie, plus fréquentes sur le nord-ouest du pays. Dans le courant de l'après-midi, le temps devrait devenir plus sec à partir de la côte, avec davantage d'éclaircies, parfois larges. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés. Le vent pourrait temporairement se renforcer.

Samedi

Il y aura d'abord de larges éclaircies sur l'ouest principalement. Ensuite, le ciel sera changeant avec, notamment l'après-midi, des averses localisées, principalement sur l'ouest et en Ardenne. Les températures évolueront peu avec des maxima généralement compris entre 16 et 20 degrés.

Dimanche

Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux et le risque d'averses persistera. Les maxima seront toujours compris entre 16 et 21 degrés.