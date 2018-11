Un temps nuageux à l'horizon

(Belga) Le temps sera généralement nuageux avec parfois quelques faibles pluies mercredi après-midi. Les maxima oscilleront entre 11 et 15 degrés, sous un vent sensible de sud. Les prochains jours, les nuages devraient s'installer sur le pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Une faible zone de pluie traversera notre pays mercredi après-midi. Le ciel sera alors généralement très nuageux. Les faibles précipitations atteindront l'est du pays en fin d'après-midi, alors que des éclaircies se développeront dans le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 degrés dans le nord-est. Le vent de sud sera assez fort à la côte, et modéré à parfois assez fort dans l'intérieur du pays. Des rafales entre 45 et 55 km/h seront possibles, surtout au littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, d'après l'IRM. Jeudi matin, la nébulosité sera variable au sud du sillon Sambre et Meuse, avec localement de la brume ou un banc de brouillard. Ailleurs, le ciel sera peu nuageux ou serein. Dans le courant de l'après-midi , les nuages bas sur le sud-est du pays se dissiperont graduellement mais, dans le même temps, des nuages élevés un peu plus denses transiteront via notre pays. Les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés, sous un vent généralement faible à parfois modéré de secteur sud-sud-ouest s'orientant ensuite au secteur sud-est. Vendredi, il fera d'abord sec et assez ensoleillé. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. En soirée et durant la nuit, le temps deviendra pluvieux. Durant le week-end, le temps sera également nuageux avec parfois des périodes de pluie ou d'averses. Le mercure oscillera entre 9 et 14 degrés. (Belga)