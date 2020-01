Un temps nuageux dimanche après-midi avec peu de pluie

(Belga) La nébulosité sera abondante, dimanche après-midi, avec un risque de quelques gouttes par endroits. Quelques timides éclaircies ne seront toutefois pas exclues. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Haute Ardenne et 8 degrés à la côte, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud-ouest. Dans l'extrême sud du pays, le vent restera faible et variable.

Le ciel sera généralement très nuageux, en soirée et durant la nuit, mais le temps restera généralement sec même si le risque d'une ondée demeurera. En Ardenne, des éclaircies seront possibles, brumes et brouillards parfois givrant se formant alors par endroits. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes à +5 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. En Ardenne, il sera souvent faible. Lundi matin, la journée débutera avec des nuages bas sur la plupart des régions et la possibilité de brouillard en Ardenne. Progressivement la grisaille matinale se dissipera avec le retour de périodes ensoleillées l'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud. (Belga)