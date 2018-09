Un temps orageux pour ce mercredi

(Belga) Il fera chaud ce mercredi, jusqu'à 26 degrés en Campine, et des orages sont à prévoir localement, indique l'IRM. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord.

La journée débutera sous la grisaille avant de voir poindre quelques éclaircies, les nuages orageux n'étant jamais loin. Les maxima seront compris entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 26 en Campine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il fera très nuageux avec de la pluie ou des averses. En de nombreux endroits, des brumes et du brouillard se formeront. Les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 à la Côte. Jeudi, le ciel sera encore fort nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Dans l'est du pays, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Dans l'ouest, le temps deviendra progressivement plus sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et localement 20 degrés dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest. (Belga)