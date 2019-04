Un temps plus doux et des températures qui augmentent au fil de la semaine

(Belga) Le temps restera ensoleillé sur la plupart des régions lundi après-midi, avant que les nuages ne pointent petit à petit le bout de leur nez. Le mercure augmentera graduellement au fil de la semaine pour atteindre des maxima autour des 20°C à partir de jeudi, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Lundi après-midi, les nuages s'imposeront peu à peu sur l'est du pays, tandis que les autres régions bénéficieront d'un temps encore ensoleillé. Quelques champs nuageux atteindront toutefois aussi le centre et l'ouest du territoire en fin de journée. Les maxima seront compris entre 12 et 17°C. Le ciel sera dégagé cette nuit, avec des minima de 2 à 5°C en Ardenne et de 5 à 7°C ailleurs. Mardi, le temps sera d'abord encore sec et assez ensoleillé avec toutefois progressivement davantage de voiles d'altitude à partir de la frontière française. Des périodes de pluie ou d'averses dans le sud du pays et un risque de quelques ondées locales ailleurs ne sont toutefois pas à exclure. Les maxima se situeront entre 10 et 14°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 14 et 17°C dans le reste du pays. Le mercure descendra entre 5 et 9°C durant la nuit. La journée de mercredi débutera sous un ciel très nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine. L'atmosphère deviendra plus instable en cours de journée et l'une ou l'autre averse pourra se développer. L'IRM prévoit des températures maximales de 12°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 16°C en Campine. Une météo printanière commencera à s'installer jeudi avec un temps ensoleillé et assez chaud. Les hauts plateaux de l'Ardenne bénéficieront de maxima de 15°C et la Flandre et le bord de mer, de 20°C. Vendredi, des températures de 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22°C en Flandre et en Campine sont attendues sous un beau soleil. Le week-end, le mercure grimpera jusqu'à 23°C.