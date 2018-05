Un temps plus frais mais sec

(Belga) Ces jeudi et vendredi, le temps sera sensiblement plus frais, sous un vent du nord, mais restera sec, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Jeudi matin, des nuages bas seront présents dans de nombreuses régions mais le soleil finira par se manifester en cours de journée. Les maxima seront compris entre 12 et 15°C dans le nord-ouest du pays, atteindront 13°C sur les hauteurs de l'Ardenne et de 15 à 18°C dans les autres régions. Le vent de nord sera modéré et à la mer parfois assez fort. En soirée, de belles éclaircies seront présentes dans l'intérieur du pays mais durant la nuit, des champs de nuages bas s'étendront à tout le pays depuis le nord-ouest. Une goutte de bruine n'est pas exclue. Les minima seront compris entre 4 et 9°C, sous un vent faible à modéré dans l'intérieur et modéré à la mer de secteur nord. Vendredi, le temps restera sec toute la journée. Il fera nuageux jusqu'en milieu d'après-midi, ensuite la couverture nuageuse se morcellera graduellement. Sous l'influence d'un vent faible à modéré soufflant du secteur nord, les maxima varieront entre 11 et 17 degrés. Durant le week-end de la Pentecôte, le temps devrait rester sec samedi mais des averses localement orageuses pourraient se développer dimanche et surtout lundi. Les maxima seront en légère hausse. (Belga)