Un temps plus lumineux, voire ensoleillé, mais frisquet et venteux

Des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses ce samedi après-midi, quelque faibles précipitations étant seulement attendues en Lorraine belge et sur le sud de l'Ardenne. Les éclaircies deviendront au fur et à mesure plus larges, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Les maxima seront compris entre 4 et 8°C sur les hauteurs ardennaises et entre 8 et 10°C ailleurs. Le vent d'est-nord-est sera modéré à assez fort et restera désagréable, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Durant le reste de la soirée et au cours de la nuit, le ciel sera complètement dégagé sur l'ensemble du territoire mais il fera froid avec des minima de -4 à -1°C en Ardenne et de -1 à +1°C ailleurs. Dimanche, le temps restera sec sous un ciel complètement dégagé. Ces conditions très ensoleillées seront toutefois accompagnées d'un vent modéré à assez fort de secteur est, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h, voire proches de 70 km/h dans le sud du pays. Les maxima se situeront entre 4 et 8°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 11°C ailleurs. Les effets combinés des températures fraîches et du vent augmenteront la sensation de froid et conduiront à des températures ressenties seulement comprises entre -1 et +8°C durant l'après-midi. Il fera à nouveau froid durant la nuit de dimanche à lundi, avec des gelées répandues. Les minima seront en effet compris entre -6 et -2°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre -2 et 0°C ailleurs. Lundi, notre temps sera encore déterminé par une zone de hautes pressions située sur le nord-est de l'Europe, ce qui amènera de l'air sec et stable. Il fera toujours très ensoleillé, mais assez froid avec des maxima de 5 à 7°C en Ardenne et de 8 à 10°C ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur est à sud- est. Les rafales pourront atteindre 60 km/h, surtout en Ardenne.