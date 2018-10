Un temps plus nuageux avec des averses prévues ici et là pour la fin de semaine

(Belga) Le soleil perdra en intensité et les nuages s'accentueront en fin de semaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Des averses surviendront également en plusieurs endroits du territoire.

Alors que le soleil brillera de mille feux mercredi après-midi avec des températures estivales atteignant jusqu'à 23 ou 24 degrés, la nébulosité deviendra abondante en fin de nuit depuis la France avec le risque de quelques averses. Jeudi, en matinée, le ciel sera nuageux avec quelques averses. Le temps deviendra ensuite rapidement sec et assez ensoleillé avec des maxima entre 19 degrés en Ardenne et 24 degrés en Campine. Jeudi soir et la nuit de jeudi à vendredi, une zone d'averses traversera notre pays d'ouest en est. Il fera donc temporairement très nuageux avec quelques précipitations. En fin de nuit, le temps redeviendra sec partout avec des éclaircies. Vendredi, des nuages seront d'abord bien présents, surtout dans l'est et le nord du pays, avec le risque d'une dernière averse. Le temps deviendra ensuite sec sous un ciel partiellement nuageux. Il fera chaud avec des maxima de 19 à 24 degrés, sous un vent modéré de sud. Samedi, l'IRM prévoit beaucoup de soleil et des températures estivales, jusqu'à 25 degrés. Dimanche, par contre, une zone de pluie mettra fin à cette belle période ensoleillée. (Belga)