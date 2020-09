Météo: voici combien de temps va durer l'accalmie avant... le retour de la pluie

Il y aura davantage de nuages et parfois quelques précipitations sur la moitié ouest du pays mardi après-midi. L'est bénéficiera par contre d'éclaircies, avec des maxima variant de 14 à 19 degrés.

Le numéro spécial 1722, pour les interventions de pompiers non-urgentes, a d'ailleurs été désactivé, a indiqué mardi midi le SPF Intérieur. Lorsque des intempéries sont prévues, le SPF Intérieur active le numéro 1722 afin de désengorger les centrales d'urgence du 112. Cela permet d'éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement lorsqu'elles appellent le 112.

Mercredi, la journée débutera avec un risque de brouillard en Ardenne. Ailleurs, la nébulosité sera variable à abondante avec des éclaircies plutôt dans l'ouest du pays et quelques averses sur le sud et l'est. Ensuite, le ciel deviendra généralement très nuageux sur l'ensemble des régions et quelques faibles précipitations seront possibles localement. Les maxima varieront entre 14 degrés en haute Ardenne et 18 ou 19 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré.

Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra plus changeant avec quelques éclaircies mais aussi des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés, sous un vent généralement modéré.

Vendredi, le temps sera nuageux avec des averses soutenues ou de nouveaux passages pluvieux. Les maxima oscilleront autour de 12 degrés sous un vent souvent modéré.