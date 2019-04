Un temps plus sec et plus chaud à partir de dimanche

(Belga) Le temps deviendra plus sec et plus chaud dès dimanche avec graduellement davantage de soleil, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Si les journées de vendredi et samedi seront encore marquées par une nébulosité variable avec quelques ondées, le temps deviendra plus sec dès dimanche. Il fera encore frais avec des maxima oscillant entre 5°C sur les sommets de l'Ardenne et 11°C en plaine. Le vent sera modéré, de secteur est à nord-est, et accentuera encore l'impression de fraîcheur. Lundi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies parfois larges mais aussi des épisodes plus nuageux, notamment l'après-midi. Les températures gagneront quelques degrés avec des maxima de 9°C en Hautes-Fagnes à 15°C dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur-est. Mardi, des périodes ensoleillées sont annoncées sur la plupart des régions. Le temps sera également plus doux avec des maxima compris entre 11°C et 17°C. Toutefois, en fin de journée, une masse d'air plus instable devrait remonter de la France vers nos régions, avec davantage de champs nuageux et un risque croissant d'averses à partir du sud. Mercredi, le temps restera doux mais instable avec un ciel changeant et un risque d'averses.