Un temps plutôt agréable et lumineux

(Belga) Lundi après­ midi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Il fera pratiquement sec, à l'exception d'une petite averse possible le long de la frontière française. Les maxima seront compris entre 14°C en Hautes Fagnes et 20°C dans l'ouest, sous un vent faible à modéré de nord à nord-­est.

Temps calme également en soirée. Cette nuit quelques nuages, de la brume ou du brouillard pourraient se former par endroits. Les minima dégringoleront sous la barre des 10°C, oscillant entre 1 à 8°C. Mardi, après dissipation de la grisaille matinale, nous bénéficierons d'une journée assez ensoleillée. La nébulosité sera plus abondante en Haute Belgique. Les maxima varieront entre 14°C sur les hauteurs ardennaises, 19°C dans le centre et 20°C sur l'ouest. Le vent sera généralement faible de secteur nord-est. (Belga)