Un temps plutôt doux mais pluvieux et venteux

(Belga) Le ciel sera très nuageux vendredi après-midi avec, par moments, de faibles pluies ou bruines. Les maxima varieront de 3 ou 4°C en Haute Ardenne à 9°C sur l'ouest sous un vent de sud à sud-ouest assez fort à localement fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h, indique l'Institut royal météorologique dans ses prévision de la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, une zone de pluie assez active traversera le pays d'ouest en est. Les minima se situeront entre 3 et 7°C. Le vent sera assez fort à parfois fort de secteur sud à sud-ouest et les rafales pourront atteindre 80 km/ h, voire davantage sous une averse orageuse. Samedi, la nébulosité sera variable avec des averses et assez bien de vent. Les maxima s'échelonneront entre 4°C en Hautes-Fagnes et 10°C dans l'ouest du pays. Le vent sera généralement assez fort à fort, voire très fort à la mer, de sud-ouest avec des rafales allant jusqu'à 85 km/h. Un noyau de basse pression très actif remontera dimanche sur la Manche en direction de la mer du Nord en passant à proximité de notre pays. La zone de pluie sera accompagnée de vents forts de sud-ouest soufflant en rafale proches de 80 km/h. Il fera toutefois assez doux avec des maxima de 6 à 8°C en Ardenne et de 8 à 10°C dans les autres régions. Lundi, une dépression de tempête transitera par le sud de la Scandinavie et dirigera vers nos régions des courants polaires assez froids. (Belga)