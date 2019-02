Un temps printanier annoncé jusqu'à mercredi au moins

(Belga) Les prochains jours auront comme un avant-goût de printemps. Il fera ensoleillé et doux avec des maxima pouvant aller jusqu'à 18 degrés, d'après les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le soleil refera son apparition en cours de journée samedi. Les maxima seront très doux, compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est-sud-est. Dimanche, après une nuit relativement froide, le temps sera calme et ensoleillé avec des maxima compris entre 10 et 14 degrés. Ces températures, plutôt clémentes pour un mois de février, se poursuivront au moins durant la première moitié de la semaine prochaine. Le mercure atteindra même 17 voire 18 degrés mercredi. Le soleil restera par ailleurs au rendez-vous, même s'il sera parfois voilé par quelques nuages élevés. (Belga)