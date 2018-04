Un temps printanier attendu vendredi

(Belga) Ce mardi après-midi, le ciel sera souvent nuageux et de fortes averses parfois accompagnées d'un coup de tonnerre arroseront le territoire. Il fera toutefois assez doux, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 12 et 17 degrés. Le vent, modéré à assez fort, soufflera de secteur sud avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des averses traverseront encore le pays, suivies d'éclaircies puis de nouveaux champs nuageux à l'aube. Les minima seront compris entre 5 et 8 degrés. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud. La journée de mercredi débutera à nouveau sous les averses et le mercure ne dépassera pas 11 à 15 degrés. Jeudi, il fera progressivement plus sec mais aussi plus frais. Le soleil devrait revenir vendredi, avec des températures qui repartiront à la hausse. Ce temps doux devrait perdurer jusqu'à dimanche, avec des valeurs atteignant 20 degrés localement. Un risque d'averse ne sera cependant pas exclu les après-midis de samedi et dimanche.