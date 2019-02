Un temps printanier avant l'heure

(Belga) Le soleil brillera encore généreusement ce lundi, avec des températures comprises entre 10 et 15 degrés sur l'ensemble du territoire, selon les prévisions de l'IRM. Les premiers champs de nuages apparaîtront à l'ouest en fin de journée. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud à sud-ouest.

La nuit prochaine, les nuages s'empareront lentement du ciel et quelques faibles pluies traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne. Les températures redescendront entre 2 et 7 degrés. Le vent sera modéré, parfois faible sur le sud du pays, et s'orientera au sud-ouest. Mardi, la zone de pluie s'éloignera par l'Ardenne et laissera place à un ciel dégagé et lumineux à partir de l'ouest. Il fera cependant plus frais, avec des températures comprises entre 6 et 11 degrés. Le vent sera généralement modéré et soufflera de sud-ouest. (Belga)