Un temps printanier pour faire chauffer les barbecues en petit comité

(Belga) L'après-midi sera douce et ensoleillée, avec des maxima compris entre 16 et 21°C, indique dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le temps idéal pour faire chauffer les barbecues en petit comité, confinement oblige.

Du soleil et un mercure qui pointera entre 16°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 20 ou 21°C en Flandre. Que demander de plus pour les cuisiniers du dimanche? Le ciel sera également dégagé pendant la nuit, avec des minima s'échelonnant de 6 à 8°C en Ardenne et de 9 à 11°C ailleurs. Lundi débutera sous une zone de pluie peu active, de l'ouest vers l'est. Le soleil sera toutefois encore de la partie, avec des maxima jusqu'à 21°C en Campine, tout comme mardi et mercredi. (Belga)