Un temps progressivement plus sec mais plus froid

(Belga) Le ciel sera encore nuageux ce lundi, avec un risque de quelques averses principalement sur le nord du pays et en Ardenne. En Hautes Fagnes, quelques flocons de neige pourraient tomber, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 2 et 8 degrés, sous un vent généralement modéré qui soufflera d'ouest à ouest-nord-ouest. A la Côte, il sera assez fort.

Pendant la nuit, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies parfois larges. Il fera souvent sec mais des averses localisées de pluie ou de neige fondante resteront possibles. En Ardenne, de la neige ne sera pas à exclure. Dans la moitié sud du pays, des plaques de glace risquent de se former par endroits. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés, excepté à la Côte où le mercure atteindra 6 degrés. Le vent, de secteur ouest, sera faible à modéré. Mardi, les nuages pèseront à nouveau sur le ciel. Localement, des averses pourront encore se produire, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. De la neige pourrait à nouveau tomber en Hautes­ Fagnes. Les températures varieront de 1 à 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 6 à 8 degrés ailleurs. Le vent perdra en intensité et soufflera de secteur ouest. Mercredi, après la levée de la grisaille matinale, il fera généralement sec avec des éclaircies. Les maxima oscilleront autour de 5 degrés. (Belga)