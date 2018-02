Un temps propice à une promenade dominicale

(Belga) Le temps restera calme et sec dimanche après-midi, avec des périodes ensoleillées et des maxima de 2 à 9°C et un vent soufflant faiblement du sud, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

En soirée, la nébulosité sera abondante dans l'ouest et des éclaircies seront encore bien présentes dans l'est. Le ciel s'ennuagera ensuite partout dans le courant de la nuit mais le temps restera pratiquement sec. La nuit sera froide avec des minima de -7 à -4°C au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 0°C dans le centre et de 1 à 3°C dans l'ouest. Lundi, le ciel sera plus nuageux et on assistera sur la moitié ouest du pays à l'arrivée en fin d'après-midi de quelques faibles pluies intermittentes. Ailleurs, le temps restera sec. Au cours de la nuit de lundi à mardi, la couverture de nuages bas s'étendra à toutes les régions. Des périodes de pluie sont encore attendues dans l'ouest. Il s'agira par contre de faibles chutes de neige fondante ou de neige dans le centre du pays. L'est devra seulement composer avec quelques flocons. Les minima seront compris entre -7 à -3°C au sud du sillon Sambre et Meuse, mais ils seront légèrement positifs dans le centre et atteindront 3 à 4°C dans l'ouest. De la pluie, mais aussi quelques chutes de neige, seront au programme mardi selon les régions.