Un temps relativement perturbé et venteux

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages et quelques averses locales sont attendues jeudi-après. Les maxima varieront de 15 degrés en Hautes-Fagnes à 18 ou 19 degrés dans le centre sous un vent souvent modéré, devenant plus tard parfois faible, de secteur sud-ouest revenant au sud, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Jeudi soir et la nuit suivante, quelques averses seront encore possibles avant le retour des éclaircies. Les minima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera faible de sud puis modéré d'est à sud-est. Vendredi, la nébulosité augmentera depuis la frontière française dans le courant de la journée et sera suivie par de la pluie. Un coup de tonnerre n'est pas exclu surtout sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 21 et 24 degrés. Le vent sera assez fort de sud-est virant ensuite au secteur sud. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h l'après-midi et en soirée. Samedi, le temps s'annonce venteux mais aussi légèrement perturbé avec quelques pluies ou averses. Les maxima seront de l'ordre de 19 degrés tandis que le vent de sud-ouest sera assez fort à fort, voire même très fort en bord de mer, avec des rafales qui pourront atteindre les 80 km/h. Dimanche, enfin, le ciel deviendra très nuageux avec ici et là un peu de pluie ou quelques averses. Les maxima atteindront encore par endroits les 20 degrés. (Belga)