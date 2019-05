Un temps sec avant l'arrivée de la pluie et du froid

(Belga) Mercredi après-midi, le temps sera généralement sec et le ciel sera partiellement nuageux, voire très nuageux par endroits, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Seule une faible averse isolée sera possible sur le relief. Le thermomètre affichera 12 ou 13 degrés au littoral, et atteindra localement 18 degrés à la faveur des éclaircies.

La nébulosité augmentera progressivement à partir de l'ouest pendant la nuit. Le littoral pourrait être touché par de faibles précipitations en fin de nuit. Les minima seront compris entre 3 ou 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés à la Côte. Jeudi, nuages et périodes de pluie ou d'averses seront au programme. Un coup de tonnerre ne sera pas à exclure. Le temps pourrait devenir plus sec sur l'extrême ouest de la Belgique en fin d'après-midi. Les températures oscilleront entre 10 et 14 degrés. Vendredi sera partagé entre éclaircies et périodes nuageuses. Quelques ondées se développeront localement, essentiellement l'après-midi ou en début de soirée. Il fera frais avec 8 ou 9 degrés sur les sommets ardennais et 13 ou 14 degrés dans le sud-ouest. Une poche d'air froid d'origine polaire traversera la Belgique samedi. L'atmosphère deviendra très instable avec un ciel contrasté: de larges éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes donnant lieu à des averses de courte durée mais intenses, orageuses et accompagnées de grésil. Il fera 2 ou 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre. (Belga)