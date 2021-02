Un temps sec ce lundi après-midi avec des températures encore très douces

(Belga) Si davantage de nuages devraient faire leur apparition depuis la France ce lundi après-midi, les éclaircies devraient être encore très présentes sur le nord-est du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Localement, quelques gouttes ne sont pas exclues, mais il fera généralement sec. Les maxima seront compris entre 12 degrés sur les cantons de l'est, 16 degrés sur le centre et 17 ou 18 degrés en Campine.

Ce lundi soir et cette nuit, le risque de précipitations augmentera sur l'ouest où quelques averses pourront être observées. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Les minima seront compris entre 4 degrés dans certaines vallées ardennaises, 8 degrés et sur l'ouest et 11 degrés sur le centre du pays. Mardi, la journée débutera avec une nébulosité variable, mais un temps sec. En cours d'après­-midi, les éclaircies devraient s'élargir davantage à partir de la France. Les températures maximales atteindront 13 degrés en Hautes­ Fagnes, 17 degrés sur le centre et 18 à 19 degrés en Campine. Le vent se renforcera pour devenir modéré à assez fort de sud à sud­-ouest avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h, surtout sur la moitié ouest du pays. Mercredi, le temps sera ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude sur l'ouest. Il fera à nouveau très doux avec des maxima autour de 13 ou 14 degrés sur les hauteurs et 16 ou 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud. (Belga)