un temps sec, entre nuages et éclaircies

(Belga) Il fera sec et ensoleillé ce mercredi malgré quelques nuages bas, plus nombreux sur le nord-est et l'est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les nuages atteindront l'ouest du pays en fin d'après-midi. Le thermomètre affichera entre 20 et 25 degrés, sous un vent souvent faible de direction variable.

Pendant la nuit, le ciel se couvrira depuis la Flandre et quelques averses pourraient toucher l'ouest du territoire. Les minima seront compris entre 10 et 16 degrés, sous un vent faible et variable, qui soufflera de sud à sud-ouest. Jeudi, les nuages alourdiront à nouveau le ciel, accompagnés de quelques averses. Les maxima oscilleront autour de 24 degrés. (Belga)