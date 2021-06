Un temps sec et du soleil pour la plupart des régions dimanche

(Belga) Les nuages et faibles précipitations de la matinée laisseront progressivement la place à un temps plus sec samedi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Les températures pourraient atteindre les 19 degrés l'après-midi et dimanche avant de monter jusqu'à 22 degrés lundi.

Ce samedi après-midi, il fera souvent très nuageux avec la possibilité de quelques faibles précipitations localisées. Le temps deviendra tout de même sec sur l'ouest où quelques éclaircies se développeront progressivement à partir du littoral. Les maxima évolueront entre 14 degrés à la mer et 19 degrés en Campine. Le vent sera modéré, parfois assez fort au littoral, de nord­-ouest. Le soir sera majoritairement sec, avec de larges éclaircies qui se développeront sur le centre et l'ouest. Le temps restera sec sur la plupart des régions dimanche et le soleil s'imposera sur l'ouest et le centre du pays, ainsi que sur l'est plus tard l'après-midi. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 degrés sur le centre. Lundi et mardi, les éclaircies alterneront avec les nuages, mais le temps restera généralement sec. Le thermomètre affichera jusqu'à 22 ou 23 degrés en plaine. Le temps devrait rester assez ensoleillé jusque vendredi matin, journée qui pourrait voir les températures atteindre jusqu'à 25 degrés. (Belga)