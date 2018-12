Un temps sec et froid jusqu'au week-end

(Belga) Le temps sera sec et le ciel ponctué localement de larges éclaircies ce mercredi après-midi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). De faibles gelées sont à prévoir sur tout le territoire en soirée et le froid s'installera progressivement jusqu'au week-end.

La moitié ouest du pays profitera de larges éclaircies mercredi après-midi, tandis que des champs de nuages bas pourront parfois persister sur l'est et le nord-est du territoire. Les maxima seront compris entre 0 et 5°C. La nuit, le mercure tombera à -4°C en Ardenne et se stabilisera à 0°C à la mer. À l'image du mercredi, la journée de jeudi sera sèche mais froide, sous un ciel peu nuageux. Les gelées seront répandues en matinée et les maxima ne dépasseront pas les 3°C. Les minima passeront sous la barre du zéro degré avec -8°C en Ardenne et -2°C à la Côte. Vendredi aussi, le temps sera sec et le ciel dégagé sur de nombreuses régions. Le froid persistera avec un maximum de 2°C dans le centre du pays. Des nuages élevés envahiront ensuite le territoire à partir de l'ouest au cours du samedi. La pluie reviendra progressivement arroser le pays dans la nuit de samedi à dimanche. (Belga)