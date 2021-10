Un temps sec et globalement ensoleillé

(Belga) Les nuages moyens deviendront plus denses à partir du nord-ouest, donnant lieu à un ciel changeant sur la Flandre. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les conditions resteront assez ensoleillées avec quelques voiles d'altitude. Le temps restera sec avec des maxima de 10 à 12 degrés sur le relief de l'Ardenne et jusqu'à 15 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible de secteur sud ou de direction variable. A la côte et dans les polders, il sera modéré, indique dimanche midi l'IRM.

En soirée, les champs nuageux seront temporairement plus nombreux dans le sud du pays. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein, avec toutefois risque de formation d'un peu de brume ou de nuages bas dans certaines vallées de l'Ardenne. Les minima seront compris entre -2 et +4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre +4 et +6 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud à sud-est. Lundi, après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, le temps deviendra ensoleillé avec des nuages d'altitude. En fin de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur l'extrême ouest. Le temps restera sec et il fera très doux avec des maxima de 14 degrés en Ardenne à 18 ou localement 19 degrés ailleurs. (Belga)