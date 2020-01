Un temps sec et quelques gelées nocturnes

(Belga) Il fera sec ces prochains jours avec un ciel fort couvert mercredi et des éclaircies pour la fin de semaine. Les maxima iront jusqu'à 7 degrés mercredi, selon les prévisions de l'IRM.

Mardi après-midi, le temps deviendra ensoleillé sur une grande partie du territoire. Les maxima seront compris entre 2 et 5 degrés, sous un vent faible de direction variable. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera dégagé sur les sommets de l'Ardenne ainsi que la Lorraine belge. Ailleurs, formation de brume ou de brouillard givrant. Les minima se situeront autour de 0 ou +1 degré dans la région côtière. Dans le reste du pays, le gel sera généralisé avec des minima généralement compris entre -1 et -5 degrés, et entre -5 et -8 degrés en Hautes-Fagnes ainsi que dans le fond des vallées ardennaises. Mercredi, après une nuit encore froide, marquée par des gelées généralisées, une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille, avec des visibilités souvent limitées par le brouillard givrant en début de journée. Par endroits, quelques bruines seront également possibles et pourraient être verglaçantes le matin. La Lorraine belge devrait par contre encore bénéficier de larges éclaircies durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 2 et 5 degrés sur la majeure partie territoire. Ils seront voisins de 5 ou 6 degrés sous les éclaircies de l'extrême sud du pays, et de 7 degrés en bord de mer. Le soleil fera son apparition au milieu des nuages jeudi et vendredi. (Belga)