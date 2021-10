Un temps sec et serein dans l'après-midi

(Belga) Le temps restera sec et calme samedi après-midi. La grisaille matinale encore présente par endroits se dissipera et le temps deviendra généralement ensoleillé sur une large partie centrale et ouest du pays. Sur l'est du territoire, des nuages se formeront progressivement mais laisseront encore une place aux éclaircies. Par ailleurs, d'autres champs nuageux, en provenance de l'Angleterre, atteindront graduellement la région côtière dans le courant de l'après- midi. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés en Hautes- Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine, sous un vent faible de direction variable ou de secteur sud à sud-est, indique l'IRM.

Quelques champs nuageux transiteront via l'ouest et le nord du pays. Ailleurs, le ciel restera généralement peu nuageux avec progressivement formation de brume ou de bancs de brouillard par endroits, notamment en Ardenne. Les minima seront compris entre -3 et +2 degrés en Ardenne, et entre 0 et +6 degrés ailleurs, sous un vent faible, et à la côte parfois modéré, de secteur sud à sud-est. Dimanche, l'IRM prévoit des champs de nuages élevés et moyens plus denses sur une large moitié nord- ouest du territoire en matinée; ceux- ci s'étendront ensuite graduellement au sud- est l'après- midi. Le temps restera toutefois sec et globalement assez lumineux. Les maxima seront compris entre 10 ou 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent, essentiellement orienté au secteur sud à sud- est, sera généralement faible et, sur l'ouest du pays, parfois modéré. (Belga)