Un temps sec et très doux, parsemé de nuages de haute altitude

(Belga) Le temps sera sec et très doux, vendredi après-midi, avec de nombreux nuages de haute et de moyenne altitude et, par endroits, quelques cumulus. Les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés en Hautes-Fagnes et au littoral, et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est. A la côte, une brise de mer est prévue, modérée de secteur nord à nord-est, indique l'IRM.

En soirée et durant la nuit, le ciel sera peu ou partiellement nuageux. En Haute Belgique, une averse isolée n'est pas impossible, surtout en fin de nuit. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent faible à localement modéré de secteur est à nord-est, ou de direction variable au sud du sillon Sambre et Meuse. Samedi, le temps sera d'abord généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies souvent larges et quelques champs nuageux. Au fil des heures, la nébulosité deviendra plus importante sur la moitié sud du pays et quelques averses pourront s'y développer localement. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. La nuit de samedi à dimanche, le ciel sera d'abord dans l'ensemble partiellement nuageux, avant de se couvrir en cours de nuit au sud du sillon Sambre et Meuse à l'arrivée d'une zone d'averses. Les minima oscilleront entre 10 et 14 degrés sous un vent souvent faible de directions variées, majoritairement de nord-est en Flandre et de sud à sud-est dans le sud du pays. (Belga)