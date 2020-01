Un temps sec mais aussi plus froid en début de semaine prochaine

(Belga) Cet après midi, la nébulosité restera variable avec parfois de larges éclaircies et un temps sec sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne, la grisaille sera plus tenace avec quelques averses, parfois à caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent, souvent modéré, s'orientera partout au secteur ouest à nord-ouest. En fin de journée, il faiblira dans l'intérieur de terres.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera changeant avec quelques averses dispersées en provenance de la mer du Nord. Celles-ci pourraient parfois être sous forme de neige fondante ou de grésil dans les terres, et sous forme de neige en Ardenne. Les minima se situeront entre -2 et +6 degrés. Dimanche, le temps sera globalement plus lumineux avec une alternance de périodes ensoleillées et de quelques passages nuageux pouvant encore donner lieu à l'une ou l'autre averse locale. En Ardenne, les champs nuageux seront plus nombreux et les averses pourront parfois avoir un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur nord. Lundi, le temps sera sec. l'IRM prévoit tout d'abord du brouillard local, éventuellement givrant et des nuages bas en de nombreux endroits. Cette grisaille restera parfois tenace surtout sur la partie nord-ouest du pays. Sur la partie sud-est, les chances d'éclaircies augmenteront surtout dans l'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés à la mer. Le vent sera faible et variable. Mardi à l'aube, les gelées seront quasi généralisées. Après une matinée froide avec quelques bancs de brouillard givrant ainsi que des nuages bas localement tenaces surtout sur l'ouest et le nord-ouest, le temps sera généralement ensoleillé. (Belga)