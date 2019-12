Un temps sec mais gris au programme de la semaine

(Belga) Après un dimanche qui pourrait voir quelques flocons tomber sur le sud du pays, la Belgique connaîtra un temps relativement sec au cours de la semaine qui s'annonce. Il fera par contre assez gris, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée.

La journée de lundi débutera dans un brouillard parfois givrant et sous des nuages bas. Le ciel restera ensuite partiellement nuageux, avec le risque de quelques averses isolées dans le nord du pays. La grisaille pourrait persister toute la journée en Ardenne. Les maxima seront compris entre 1° en Hautes Fagnes et 8° à la Côte. Les températures pourraient être légèrement négatives pendant la nuit et transformer la brume en brouillard givrant. Le ciel de mardi sera sensiblement le même que la veille, mais le mercure sera un peu plus clément avec des maxima compris entre 4 et 8°. Mercredi, les nuages bas et bancs de brouillard se concentreront sur la Flandre, avant que les éclaircies présentes ailleurs ne gagnent également le nord du pays au fil des heures. Les maxima seront compris entre 2 et 7°, sous un vent faible à localement modéré de secteur est. Les températures baisseront ensuite, pour varier entre 0 et 6° jeudi et entre -2 et 8° vendredi. Le week-end s'annonce humide.