Un temps sec sous un ciel variable

Ce jeudi après-midi, le temps restera d'abord généralement sec sous un ciel partiellement nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Plus tard, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest avec un risque de faible précipitations. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés, voire 20 degrés localement. Le vent sera de modéré à assez fort.

Ce soir et en première partie de nuit, une zone de pluie de faible activité transitera d'ouest en est sur le pays. La nébulosité sera généralement abondante avec parfois un peu de pluie. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes à 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest. Vendredi, la nébulosité sera variable. Le temps restera sec dans la plupart des régions. Toutefois, dans le nord-ouest, le ciel deviendra plus nuageux l'après-midi et quelques gouttes ne seront pas totalement exclues. Les maxima seront proches de 12 degrés en Hautes Ardennes et de 15 ou 16 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré à assez fort au littoral. Samedi, le temps restera sec avec parfois des nuages élevés. En fin de journée, la nébulosité augmentera à partir du nord-ouest à l'approche d'une zone de pluie. Les premières pluies devraient atteindre la Côte en fin de soirée. Le temps restera doux avec des maxima entre 15 et 19 degrés.