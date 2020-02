Un temps toujours assez venteux

(Belga) La zone de pluie active qui traverse actuellement le pays fera place jeudi après-midi à un temps plus variable avec des averses qui pourront prendre localement un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes-Fagnes et 10°C dans le centre, sous un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h sous un orage, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions de la mi-journée.

Jeudi soir, quelques averses encore intenses, accompagnées de coups de vent et localement orageuses, sont toujours prévues avant le retour d'un temps plus sec durant la nuit. Les températures minimales oscilleront entre 1 ou 2°C en Hautes-Fagnes et 6°C à la mer sous un vent graduellement modéré de secteur ouest à nord-ouest. Vendredi, la nébulosité sera variable mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 4°C en Hautes-Fagnes et 11°C en Flandre, sous un vent faible à souvent modéré d'ouest à sud-ouest. Samedi, les nuages envahiront le ciel à partir de l'ouest du pays et seront suivis par de faibles pluies. Il fera très doux avec des maxima compris entre 8 et 13°C. Le vent, d'abord modéré, deviendra assez fort de sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. Dimanche, enfin, il fera généralement très nuageux avec quelques périodes de pluie, mais aussi des périodes sèches. Un front froid actif traversera ensuite le pays d'ouest en est l'après- midi ou en soirée. Il fera très doux avec des maxima compris entre 13 et 16°C. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir fort et peut-être même très fort. Les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h. (Belga)