Un temps toujours aussi décoiffant pour la fin de la semaine

(Belga) De nouvelles dépressions traverseront les Iles britanniques ces prochains jours, ce qui générera sur nos régions de la pluie et encore beaucoup de vent, indiquait mardi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Mercredi, une zone de pluie ondulante glissera lentement sur notre pays à partir de l'ouest. Sur l'est, quelques éclaircies seront toutefois possibles. Les températures seront plus douces avec des maxima compris entre 9 et 11°C en Ardenne et entre 12 et 14°C sur les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort, de secteur sud, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie, qui pourra être abondante surtout sur la moitié est du pays. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant avec une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes donnant parfois lieu à des averses. Les maxima se situeront entre 7 ou 8°C sur les hauteurs ardennaises et 11 ou 12°C en basse Belgique. Le vent sera assez fort, à la mer parfois fort, de secteur sud avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h et éventuellement un peu plus sous une forte averse. Vendredi, le temps restera variable avec un ciel partagé entre éclaircies, parfois larges, et champs nuageux. Le temps restera sec à quelques averses locales près, et le vent diminuera temporairement en intensité. Les maxima oscilleront entre 5°C en Hautes-Fagnes et 9 ou 10°C dans l'ouest du pays. Le temps devrait rester capricieux le week-end prochain avec des averses, parfois même des giboulées, et du vent au programme. (Belga)