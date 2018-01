Un temps toujours gris avant quelques éclaircies mardi

(Belga) Ce lundi, le temps restera gris avec en cours de journée la possibilité d'un peu de bruine. En fin d'après-midi, une zone de pluie faible à modérée abordera le nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 5 et 8 degrés en Ardenne et entre 8 et 12 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré à assez fort et soufflera d'ouest-sud-ouest à sud-ouest avec des bourrasques pouvant atteindre 60 km/h. A la côte, le vent soufflera fort, les rafales pourront atteindre 70 km/h.

Lundi soir et en première partie de nuit, une zone de pluie traversera le pays depuis le nord-ouest. Ensuite, de larges éclaircies feront leur apparition mais de la brume et du brouillard givrant pourront se former. La présence de givre ne sera pas exclue sur les routes mardi matin. Les minima seront compris dans l'intérieur des terres entre -2 et 1 degré. Au littoral, les minima resteront positifs. Mardi, le temps sera assez ensoleillé et sec. Mais la pluie reviendra mercredi.