Un temps toujours instable et orageux

La nébulosité augmentera mardi après-midi et des averses répandues sont attendues principalement sur la moitié sud du pays, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée. Les maxima oscilleront de 15 degrés en Ardenne à 20 degrés en Campine sous un vent faible de direction variée.

Mardi soir et la nuit suivante, les pluies vont s'étendre à la plupart des régions à l'exception de l'ouest du territoire. Les minima varieront de 9 à 12 degrés, toujours sous un vent faible de direction variée. Mercredi matin, les pluies concerneront surtout le centre et le nord du pays. Le temps deviendra ensuite plus sec avec quelques éclaircies. Des nuages se développeront dans le courant de l'après-midi et pourront éclater en averses parfois orageuses, surtout sur l'ouest du pays. Les maxima varieront de 16 à 19 degrés alors que le vent sera faible à modéré de secteur sud. Jeudi, les nuages se développeront rapidement et éclateront en averses, surtout sur l'ouest. Ces dernières pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. En soirée, elles s'étendront à tout le territoire tout en s'intensifiant. Les maxima s'établiront autour de 17 ou 18 degrés en Hautes-Fagnes et à la mer et entre 18 et 22 degrés ailleurs sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud. Vendredi, la journée sera d'abord assez lumineuse avant le retour des nuages. Ceux-ci seront suivis de quelques averses qui s'intensifieront en soirée et durant la nuit. Les maxima se situeront autour de 23 degrés dans le centre sous un vent modéré de secteur sud.