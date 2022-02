Un temps très nuageux avec de faibles pluies

(Belga) Il fera très nuageux mardi avec de faibles pluies. Le temps devrait rester sec sur le nord-ouest avec quelques éclaircies. Il fera doux avec des maxima de 6 degrés en Ardenne et de 12 degrés dans le nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Dans la nuit de mardi à mercredi, les nuages seront encore présents. Les minima varieront de 3 degrés en haute Belgique à 8 degrés en plaine, sous un vent le plus souvent modéré de secteur sud-ouest. Mercredi, le temps restera sec à quelques gouttes près sur le nord du pays. La journée débutera avec de nombreux nuages bas avant le retour de plus larges éclaircies l'après-midi, surtout sur le sud-est. Il fera encore doux avec des maxima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 11 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera modéré. Jeudi, une perturbation envahira le pays depuis le littoral. Le temps sera dès lors très nuageux à couvert avec de la pluie. (Belga)