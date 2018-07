Un temps un peu plus nuageux mardi

(Belga) Il fera très chaud lundi après-midi avec des températures dépassant les 30 degrés. Il fera un peu moins chaud mardi avec l'arrivée de nuages dans l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM.

Cet après-midi, les maxima seront proches de 26 degrés à la mer, compris entre 26 et 28 degrés en Ardenne et entre 28 et localement 31 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible dans les terres et faible à modéré à la Côte. La cellule interrégionale de l'Environnement (Celine) avertit de concentrations d'ozone élevées pour lundi avec un faible risque de dépassement local du seuil d'information européen, principalement dans le centre du pays (Pajottenland et Hainaut). Les concentrations diminueront mardi et mercredi. Dans la nuit de lundi à mardi, le temps restera majoritairement sec avec des éclaircies mais aussi des périodes assez nuageuses. Les minima varieront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés à la mer, avec des valeurs voisines de 13 ou 14 degrés dans le centre. Mardi, la journée débutera sous de larges éclaircies. Des nuages apparaîtront ensuite et des averses et éventuellement des orages pourront éclater dans l'après-midi en Ardenne et en Campine. Il devrait faire sec ailleurs. Il fera un peu moins chaud avec des maxima proches de 21 degrés à la mer, 22 ou 23 degrés en Ardenne et entre 24 et 27 degrés dans les autres régions. Mercredi, le temps demeurera sec avec des périodes ensoleillées et quelques passages nuageux. Les maxima varieront entre 22 ou 23 degrés en Ardenne et localement 28 degrés en Campine.