Un temps un peu plus sec ces prochaines heures

(Belga) Après une matinée pluvieuse, le temps sera plus sec dimanche avec des températures particulièrement douces, jusqu'à 13 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Dimanche après-midi, quelques précipitations résiduelles sont encore possibles dans la moitié est du pays. Ailleurs, le temps deviendra sec mais fort couvert. Maxima très doux pour la saison, entre 9 et 13 degrés. Vent assez fort et au littoral temporairement encore fort avec des rafales autour de 65 km/h. Dans la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle zone de pluie gagnera la moitié sud-est de notre pays. La partie nord-ouest conservera un temps pratiquement sec avec plus tard même quelques éclaircies. Minima de 5 à 9 degrés. Lundi, le nord du pays pourrait profiter de quelques éclaircies en début de journée. Ensuite, le ciel deviendra partout très nuageux avec quelques périodes de pluie. Maxima de 7 à 12 degrés. Vent modéré et au littoral parfois assez fort, avec des pointes de l'ordre de 50 km/h. Il fera un peu plus froid à partir de mardi. Le temps sera instable avec des averses qui seront parfois hivernales, principalement en haute Ardenne. Les températures maximales varieront entre 2 et 5 degrés en Ardenne, et entre 6 et 8 degrés en Flandre. (Belga)