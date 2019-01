Un temps variable au moins jusque mercredi

(Belga) Le temps restera variable au moins jusque mercredi avec des éclaircies mais aussi des averses, sous forme de neige fondante ou de neige en Ardenne, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). À partir de jeudi, le temps devrait redevenir plus sec.

Lundi après-midi, le temps sera gris avec de faibles pluies ou bruines intermittentes mais assez doux avec des maxima compris entre 3 degrés en Haute Ardenne et 9 degrés dans l'ouest. Mardi, le temps sera marqué par des éclaircies mais aussi des périodes très nuageuses accompagnées d'averses. Sur l'extrême ouest, le temps pourrait rester pratiquement sec. Les précipitations adopteront un caractère hivernal en Haute Belgique. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 3 et 8 degrés. L'IRM s'attend à ce que des courants légèrement instables issus de la mer du Nord circulent en Belgique ce mercredi. Ils seront à l'origine d'un ciel partiellement à parfois très nuageux et de quelques averses. Ces dernières sont encore attendues sous forme de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes, 5 ou 6 degrés dans le centre et 7 degrés à la mer. Le vent sera assez fort à fort de secteur nord à la Côte et le plus souvent modéré de secteur nord-ouest ailleurs. Jeudi, le temps restera généralement sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le matin, les gelées seront répandues et des nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief, avec le risque de formation de givre. Durant la journée, les températures ne dépasseront pas les 2 degrés en Hautes Fagnes et atteindront des valeurs proches de 3 degrés dans le centre et de 6 degrés au littoral. (Belga)