Un temps variable en début de semaine, avec des températures globalement positives

Il y aura beaucoup de nuages samedi après-midi, avec quelques précipitations, surtout sur l'ouest et le centre, sous forme de pluie, de neige fondante et localement même de neige. Les maxima avoisineront 1 degré sur la plupart des régions. Dimanche, il fera sec, à une averse près, avec des éclaircies et des maxima proches de 6 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique.

Lundi, une perturbation traversera le pays à partir de l'ouest avec des précipitations sous la forme de neige fondante, se transformant en pluie sur l'ouest et le centre, et d'un peu de neige sur les hauteurs ardennaises. Les maxima varieront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +5 ou +6 degrés au littoral. Mardi, il fera généralement sec avec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, encore assez bien de champs nuageux. Sur l'ouest et le centre du pays, l'IRM attend quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 0 et 3 degrés en Ardenne, et entre 3 et 6 degrés ailleurs. Mercredi et jeudi, le temps sera très nuageux avec progressivement de la pluie à partir de l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 2 et 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 à 9 degrés en Flandre. Durant le restant de la semaine, il fera très doux pour cette période de l'année avec des maxima entre 4 et 5 degrés en Hautes Fagnes et 8 à 10 degrés à la mer.