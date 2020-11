Un temps variable mais toujours aussi doux jusque mercredi

(Belga) Le temps sera sec et le ciel partiellement nuageux samedi après-midi. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 11 à 16 degrés. Dimanche, il y aura d'abord encore un risque de faibles précipitations puis d'intenses pluies depuis l'ouest accompagnées de fortes rafales de vent, de l'ordre de 70 à 80 km/h ou plus. Le mercure sera encore doux avec des maxima de 12 à 16 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Lundi matin, le ciel sera d'abord encore très nuageux en de nombreux endroits, avec quelques pluies résiduelles. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant à partir de l'ouest. Les passages nuageux seront parfois porteurs d'averses sur la moitié sud du pays, alors que le nord devrait bénéficier d'un temps plus sec et d'éclaircies plus larges. Il fera plus frais avec des maxima de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte même fort, avec des rafales généralement comprises entre 55 et 65 km/h. Mardi, la grisaille persistera durant une grande partie de la journée et les nuages bas pourraient même encore laisser échapper quelques bruines, essentiellement en Ardenne. En cours de journée, la couverture nuageuse se déchirera par endroits pour laisser filtrer quelques éclaircies. Les températures gagneront quelques degrés par rapport à la veille, avec des maxima de 8 à 11 degrés en Ardenne et de 11 à 13 degrés ailleurs, voire localement jusqu'à 14 degrés. Le vent sera généralement modéré, et à la côte parfois assez fort. La journée de mercredi débutera sous un temps sec et ensoleillé. L'après-midi, des champs nuageux graduellement plus nombreux atteindront le territoire à partir de l'ouest, et pourraient donner lieu à quelques ondées locales et passagères. En fin de journée ou en soirée, une zone de pluie plus active traversera le pays. Les maxima seront compris entre 10 et 12 degrés en Ardenne, et entre 12 et 15 degrés ailleurs, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort. A partir de jeudi, le mercure ne devrait plus dépasser les 10 degrés. (Belga)