Un temps variable tout au long de la semaine

(Belga) Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies ce lundi après-midi. En Ardenne, le brouillard sera encore épais et pourrait réduire la visibilité par endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 2 et 6°C au sud du Sillon Sambre et Meuse, et entre 6 et 9°C ailleurs. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud-ouest.

Durant la nuit, les nuages reprendront le dessus, accompagnés de brume. Des éclaircies pourraient toutefois persister sur le nord-est du pays. Le mercure chutera à 1 ou 2°C sur les hauteurs ardennaises et à 4 ou 5°C dans l'ouest du pays, sous un vent modéré de secteur sud. Le temps sera plus lumineux mardi, après la dissipation de la grisaille matinale. Dans le courant de l'après-midi, une zone nuageuse plus dense abordera la Belgique par l'ouest, sous des températures comprises entre 2 et 8°C. Le vent sera modéré à parfois fort. Il soufflera de secteur sud à sud­-est, avec des rafales atteignant 40 à 50 km/h. Les jours suivants, le temps sera variable et ponctué de pluies ou d'averses. Le thermomètre affichera entre 5 et 10°C. (Belga)