Un temps variable, venteux avec des averses localisées

Samedi après-midi, le temps sera variable et venteux mais doux avec quelques averses locales. Les maxima oscilleront entre 5 et 10°.

En soirée, une accalmie est prévue mais le temps se dégradera dans la nuit avec beaucoup de pluie à partir de la France avec un nouveau renforcement du vent et des rafales jusqu'à 70 km/ h ou plus. Minima de 3 à 7 degrés. Dimanche, un noyau dépressionnaire remontera de la Manche vers la Mer du Nord en passant à proximité de notre pays. La zone de précipitations qui traversera nos régions sera très active, à l'origine de pluies soutenues et d'averses. En fonction de la trajectoire de ce noyau, certaines parties du pays pourront êtres concernées par des vents forts accompagnés des rafales de 65 à 80 km/ h, ou plus sous une averse. Dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra plus changeant avec quelques éclaircies mais aussi encore quelques averses. Dans le sud du pays, elles pourront plus tard adopter un caractère hivernal. Minima entre -1 degré en Hautes Fagnes et +3 degrés à la mer. Vent modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest devenant faible à modéré de sud-ouest ou de direction variable dans l'intérieur.